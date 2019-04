Juurikas. Munapühad ühendavad inimesi

President Kersti Kaljulaid: „Mina austan pingutusi, mida kukk teeb selleks, et kanad võiksid muneda. Mõistan kanade vajadust kaagutada enne ja pärast munemist. Austan inimeste soovi mune katsuda, värvida ja koksida. Munapühade traditsioonis mängib tähtsat rolli munapiiks. Munapiiksu juured on kristlikus kultuuriruumis, tähtsat rolli munapiiksu tegemisel mängivad paganlikud traditsioonid ja rituaalid. Munapiiksu juurde kuulub loomuliku osisena külakuhja tegemine. Ka praegu tehakse kuskil kellelegi külakuhja. Kui ma veel kontrollikojas töötasin, kohtusin koos kolleegidega paavstiga ning sel puhul järgisime kõiki munapühade kombeid, sest mind kutsuti ja niimoodi on kombeks.“

Peaminister Jüri Ratas: „Sel aastal tulevad munapühad teisiti. Ettevalmistused munapühade tähistamiseks algasid peale jõulu juba. Ideid on palju ja kõik ideed on head. Oleme seadnud eesmärgiks, et munapiiks kõnetaks ja ühendaks kõiki Eesti inimesi. See on ka põhjus, miks kaasasime munapiiksu tegemiseks eksperte väljastpoolt. See on andnud meile kindlasti ka julgemaid ideid mõelda, kuidas veelgi paremini mune koksida.“