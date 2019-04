Edasi läks veebis paberisse

Ajakirja maht on 100 lehekülge ja sinna on teinud kaastööd üle 30 kaasautori sh Ilmar Raag, Rein Veidemann, Armin Kõomägi, Katrin Saali Saul, Peeter Koppel, Raivo Vare, Liia Hänni, Rasmus Puur, Hedvig Hanson jpt. Avanumbri tiraaž on 10 tuhat eksemplari, leviperiood mai-august ja tutvumishind 5 eurot.

Edasi.org asutaja Janeck Uibo sõnul on Edasi sünd väike ime, mida ratsionaalselt võttes ei tohiks olemaski olla, sest meediaruum on niigi küllastunud, reklaamirahale on suur konkurents, lisaks viljeleb Edasi sisu mõttes n-ö aeglast ajakirjandust, mis nõuab lugejatelt süvenemist.

Edasi paberväljaande esikaas FOTO: Janeck Uibo

«Mõistame, et ujume fast food ajastul vastuvoolu, aga see on meie tee. Meile annab julgustust asjaolu, et Edasi lugejaskond kasvab, täna on meil juba üle 40 tuhande unikaalse kasutaja kuus,» ütleb Uibo.

Tema sõnul on ajakirja loomist kannustanud soov pakkuda alternatiivi neile lugejatele, kes on tähelepanumajandusest väsinud ning hindavad läbimõeldud ja kallutamata tekste, mis pakuvad ühtviisi pinget intellektuaalselt, aga aitavad ka elus paremini hakkama saada. «Soovime ümbritsevasse keskkonda tuua enam tegusat ja positiivset mõtteviisi,» näeb Uibo väljaandel suuremat eesmärki kui olla lihtsalt üks ajakiri paljude seas.

«Väärtustame kultuuri- ja haridusteemasid ning selle väliseks kinnituseks on kasvõi asjaolu, et meie ajakirja esikaanel saab alati olema mõne Eesti kunstniku teos,» kinnitab Uibo. Avanumbri esikaant ehibki fragment kunstnik Marko Mäetamme tööst «Pühapäev», millel olev rattur on kujunenud ka Edasi sümboliks.

Ajakiri avanumber jõuab Uibo sõnul levivõrku loodetavasti maikuust. Hetkel ajakirja veel tellida ei saa, vastavad otsused tehakse paari lähima kuu jooksul, kui on teada ka esmane tagasiside lugejatelt ja reklaamiandjatelt. «Meie eesmärk on luua nii hea ajakiri, et tahad seda alles hoida,» kirjeldab Uibo väljaande ambitsiooni ja loodab, et lugejaid võtavad Edasi paberajakirja omaks.

Edasi.org on 2016. aasta septembris ilmumist alustanud veebiajakiri, mille juhtmõtteks on pakkuda innustavat ja harivat lugemist, kvaliteetset ajaviidet. Ajakiri Edasi.org (Edasi) on kodanikualgatuslik väljaanne ega ole seotud ühegi olemasoleva meediagrupi ega finantsinvestoriga. Edasi asutaja ja vastutav väljaandja Janeck Uibo on meediavaldkonna kogemusega tippjuht - asutanud, üles ehitanud ja 16 aastat juhtinud meediaagentuuri Trendmark/Mediacom, töötanud ka Postimehe arendus- ja turundusdirektorina ning juhatuse esimehena. Viimased 2,5 aastat on Janeck pühendanud oma energia uue veebiajakirja edasi.org käivitamisele.