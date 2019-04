Mezzos näeb täna olulist kontserti

Arvo Pärt ei ole üksnes tuntuim Eestist pärit helilooja, vaid ka üks neist muusikutest, kes kaasajal on kõige tugevamalt mõjutanud arusaamist muusika olemusest. Tema teoste ilu, lihtsus ja sügava vaimsusega sõnum on puudutanud kuulajaid hoolimata rahvusest, kultuuritaustast ja vanusest.

Tema loomingu hinnatud interpreetidena on Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestrit kutsutud esinema paljudele kuulsatele festivalidele ning nende salvestis «Adam's Lament» (dirigent Tõnu Kaljuste, ECM) pärjati Grammy auhinnaga. Mõlemad kollektiivid on koos musitseeritud paljudel mainekatel lavadel maailmas, sh ka New Yorgi Carnegie Hallis ja Washingtoni Kennedy keskuses.