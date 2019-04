Eesti Festivaliorkester läheb Jaapanisse

Eesti Festivaliorkester (EFO) esines Paavo Järvi dirigeerimisel Järvi Suvefestivalil esimest korda 2011. aastal Pärnu Festivaliorkestri nime all. Selle orkestri kontserdid on olnud tähelepanuväärsed muusikasündmused, mille ümber on üles ehitatud kõik Järvide suvefestivalid Pärnus. Orkester koosneb parimatest eesti orkestrites töötavatest muusikutest, välisriikides karjääri tegevatest eestlastest ning paljudest solistidest Euroopa tipporkestritest. Orkestri kontsertmeister on Florian Donderer, kes ühtlasi on ka Deutsche Kammerphilharmonie Bremen’i kontsertmeister. Eesti Festivaliorkestri eriline kõla ja kõrge mängukvaliteet on äramärkimist ja tunnustamist leidnud paljude juhtivate muusikakriitikute poolt maailmas.