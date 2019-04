Igavikulise meistriteose sära ja igavus

Märtsi lõpus Estonia teatris esietendunud Sergei Prokofjevi ballett «Romeo ja Julia» on Toomas Eduri viimane lavastus teatri balletijuhi rollis. Huvi pakub seegi, et Edur koos Age Oksaga pälvis 2002. aastal osatäitmiste eest selles balletis ja Mai Murdmaa «Pulmareisis» Eesti Teatriliidu balletiauhinna. Võib oletada, et «Romeol ja Julial» on Eduri tantsuteel olnud oluline koht ning seeläbi paistab see hea valikuna oma trupijuhi ajajärgu lõpetuseks.