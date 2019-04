Esilinastub portreefilm Toomas Edurist

Tantsumaailmas ei ole auhindu, mis Toomas Eduril saamata oleks jäänud. Peale 1990. aastal Ameerikas võidetud auhinda sai Toomasest koos Age Oksaga pikkadeks aastateks Inglise Rahvusliku Balleti ning kaheks aastaks ka Birminghami Kuningliku Balleti solist. Daily Telegraph kirjutas omal ajal: `Britannias on ainult üks koht kus saab näha, kuidas tantsitakse balletti nii nagu poleks see ainult kunst, vaid elu ise. See koht on seal, kus tantsib Toomas Edur.