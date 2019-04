Rahvamuusikapidu kolib Vabaduse väljakule ja on kõigile tasuta

Rahvamuusikapeo loomingulise juhi Juhan Uppini sõnul on huvi rahvamuusika vastu Eestis haruldaselt suur ning see kasvab iga aastaga. «Peole registreerunud rekordarvu muusikute ja piletite kiire läbimüügi taustal sai selgeks, et Poolamägi jäänuks rahvamuusikasõpradele sel korral selgelt kitsaks. Seetõttu otsisid korraldajaid alternatiivseid lahendusi ning otsustasid muusikute soovide kohaselt kolida peo otse linnasüdamesse. Nii saame pakkuda ligipääsu oluliselt suuremale hulgale muusikasõpradele,» rääkis rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.