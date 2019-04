Eesti tippinterpreetide esituses kuuleb suurejoonelisi teoseid

Käesoleval nädalal on interpreetide esituses võimalik nautida üht Felix Mendelssohni populaarseimat teost – suurt virtuoossust nõudvat esimest klaveritriot. Pianist Mihkel Polli sõnul toob Mendelssohni trio meelde 19. sajandi heliloojad-virtuoosid, kes suutsid pillidel kujutada inimtunnete rikkust selle kõige erinevamais varjundeis. Kammerkontserdi teises pooles kõlab Sergei Rahmaninovi monumentaalne klaveritrio nr 2 alapealkirjaga «Eleegiline», mis pühendatud Pjotr Tšaikovski mälestusele. «Tegemist on ühe romantismiajastu mõjuvama kammermuusikateosega, mis kuulub kindlasti Rahmaninovi ilusaimate teoste hulka,» sõnab Poll. «Selle esitamine on eriline sündmus interpreetidele ning loodame väga, et ka publikule!»