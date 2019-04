Elujõuline liikumine maitsva melanhoolia poole

Iga inimene näeb maailma isemoodi, kuid (vähemalt romantilise geeniuse müüdi järgi) mõni tundlikum näeb seda ainulaadselt. Maailmas, kus meil on vaid paari näpuliigutusega võimalik näha ja kuulata kõikvõimalike suurte kunstnike intervjuusid, alates Miles Davisest ja lõpetades Shigeru Miyamoto või Katja Novitskovaga, on aeg-ajalt lausa lummav meenutada, et lõviosa kunstnikke oli enamikule inimestele oma eluajal täielik mõistatus. Lummav just seetõttu, et see võimaldab fantaseerida, et ka praegu on igal juhuslikul möödakäijal meile potentsiaalselt midagi huvitavat öelda.