Algab Eesti kunsti kevadpidu

Vivian Ainsalu, Vano Allsalu, Andre Joosep Arming, Anonymous Boh, Sirje Eelma, Sirja-Liisa Eelma, Jaan Elken, Eleriin Ello, Pille Ernesaks, Dénes Kalev Farkas, Alexei Gordin, Hannah Harkes, Inga Heamägi, Mirjam Hinn, Eero Ijavoinen, Mihkel Ilus, Ashot Jegikjan, Virge Jõekalda, Eva Jänes, Siiri Jüris, Elna Kaasik, Ivar Kaasik, Kai Kaljo, Erki Kasemets, Alice Kask, Kaija Kesa, Tiiu Kirsipuu, Kalju Kivi, Kristi Kongi, Liive Koppel, Lauri Koppel, Liisa Kruusmägi, Ilme Kuld, Riho Kuld, Olev Kuma, Toomas Kuusing, Leena Kuutma, Laura Kõiv, August Künnapu, Tarrvi Laamann, Laivi, Leonhard Lapin, Laurentsius, Peeter Laurits, Tea Lemberpuu, Kris Lemsalu, Riina Grethiel Leppoja, Liivia Leškin, Lola Liivat, Anna Mari Liivrand, Jaan Luik, Edward von Lõngus, Urmas Lüüs, Herkki-Erich Merila, Elo-Mai Mikelsaar, Lilian Mosolainen, Peeter Must, Marko Mäetamm, Rein Mägar, Meiu Münt, Karl-Kristjan Nagel, Naima Neidre, Mall Nukke, Olivia Nõgisto, Robin Nõgisto, Terje Ojaver, Jüri Ojaver, Maigi Magnus ja Teet Veispak, Kaido Ole, Helgi Maret Olvet, Tõnis Paberit, Anne Parmasto, Illimar Paul, Urmas Pedanik, Jaanika Peerna, Per William Petersen, Sirje Petersen, Juss Piho, PUSA, Rait Prääts, Aapo Pukk, Enn Põldroos, Evi Pärn, Tiit Pääsuke, Jane Remm, Lilli-Krõõt Repnau, Anne Daniela Rodgers, Tarmo Roosimölder, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Martti Ruus, Sten Saarits ja Kristel Saan, Lembit Sarapuu, Slava Semerikov, Gea Sibola Hansen, Maria Sidljarevitš, Liina Siib, Regina-Mareta Soonsein, Angela Soop, Jevgeni Zolotko, Helen Tago, Erika Tammpere, Marje Taska, Evi Tihemets-Viires, Kadri Toom, Evi Tuvikene, Maria-Kristiina Ulas, Steve Vanoni, Lev Vassiljev, Vergo Vernik, Valeri Vinogradov, Maara Vint, Toomas Vint, Saara Väli, Marje Üksine.

Kommenteerib žürii liige, Tallinna Kunstihoone kuraator Tamara Luuk: Žürii töö oli sel aastal erakordselt raske, head kunsti tehakse Eestis igal aastal palju enam kui isegi meie kõiki kolme näitusepinda hõlmavale kevadnäitusele mahub. See, et kunstnikud tahavad näitusel osaleda ja näeme taas tulemas neid, kes vahepeal olid otsustanud kõrvale jääda, teeb suurt heameelt. Põhjust on loota, et ka kevadnäitus muutub aasta-aastalt üha põnevamaks ja mitmekesisemaks nagu kogu Eesti kunst.»