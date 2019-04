Ugala teatris jõuab lavale põnevusdraama metsavendadest

«Etturid» on lugu kolme noore mehe – Agu, Heiki ja Valduri – võitlusest iseendaks jäämise nimel, samal ajal kui ümbritsev tegelikkus seda üha vähem võimaldab. Ent nooruslik janu armastuse järele ei küsi aega ega kohta, elu kulgu muutvate ajaloosündmuste taustal jäävad inimeste ihad ja igatsused ikka samaks. Põnevusdraama «Etturid» kesksetes osades astuvad üles Karl Robert Saaremäe, Martin Mill, Ringo Ramul , Ilo-Ann Saarepera ja Laura Kalle.

Eno Raua «Etturid» esitati 1967. aasta romaanivõistlusele, kus see ei leidnud äramärkimist. Trükist ilmus romaan 1968. aasta sügisel, pärast Praha kevade sündmusi ja üsna vahetult pärast vene tankide sisseviimist Tšehhoslovakkiasse. «Selline romaan poleks tohtinud ENSV-s ilmuda. Aga võib-olla just ainult sellel üürikesel ajahetkel, kui tsensorite peas valitses segadus, ta ilmuda saigi. Sest kohe keerati kraanid jällegi kinni,» kirjeldab lavastaja Taago Tubin romaani ilmumist saatnud olusid.

Kirjaniku poeg Mihkel Raud on romaani kordustrükis arutlenud: «Võib-olla ei osatud noore lastekirjaniku teoses tonti näha isegi siis, kui see seal tegelikult olemas oli? Mida hirmsat üks «Sipsiku», «Väikese motorolleri» ning «Helikopteri ja tuuleveski» mees ikka kirjutada sai. «Etturid» Muhe lugu ellutõusnud malendite seiklustest? Las ilmub! Mine võta kinni...»

Lavastaja Taago Tubina sõnul on üks lavastuse eesmärke vaadelda ja uurida seda aega, mille kummitused meid siiamaani jälitavad. «Et mäletada ja mõista. Oma praegusest heaoluühiskonna positsioonist, kus päeva põletavaim küsimus võib olla see, kust saada head caffè lattet. Võrrelgem seda tolle ajaga, mil võis saada kümme aastat sunnitööd selle eest, et kodus riiulis oli jazziplaat («täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa»). Kuidas käituksime, kui satuksime samasugustesse oludesse?»