Tallinnas esinevad tasuta Euroopa ülikoolide koorid

Festival sai alguse 2012. aastal Belgias nelja Leuveni ülikooli sümfooniaorkestri orkestrandi mõttest ja soovist luua Euroopa ülikoolide orkestritele esinemisvõimalus ning tihendada seeläbi orkestrite vahelist koostööd tuues kokku sarnaseid kollektiive. Kolmel korral (2012, 2015 ja 2017) Belgias toimunud festival on aja jooksul jõudsalt kasvanud ja laienenud - 2018. aastal toimus esimene festival väljaspool Belgiat ning 2019. aastal kaasatakse võrgustikku koorid ja 2020 puhkpilliorkestrid. Festivali eesmärk jääb aga samaks - tuua kokku ülikoolide juures tegutsevad kollektiivid, et kuulata üksteise esinemisi, vahetada kogemusi ning tekitada uusi koostöövõimalusi.

Festivalil esinevad koorid on väga erinevad ja nii jõuavad publikuni ka er iilmelised kavad. Fryderyk Chopini Muusikaülikooli kammerkoori esituses kõlavad Poola koorimuusika pärlid, vokaalansambel Kuokkavieraat toob publikuni folkmuusikakava. Kui kadettide meeskoor “Kariünas” on oma kavasse valinud ka militaarlaule ning EKA kammerkoor popmuusika seadeid, siis Liepaja ülikooli naiskoori kavas on Läti heliloojate looming ja EBSi segakooril Eesti heliloojate teosed.