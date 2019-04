Paremini enam ei saagi!

Nädalavahetusse, sealhulgas kontserdiõhtusse, mahtus palju sügavaid tundeid, elujaatust ning millegi ajas kestva ja ülestõstva tajumist, nii et hetkiti oli tegemist, et oma emotsioone vaos hoida. Paavo Järvi dirigendikepi all täismajale läinud kontserdi kava oli loomulikult kokkuvõte Jaapanis kõlavast: ettekandele tuli põhjamaiselt karge Sibeliuse ning nii Tüüri kui ka vene klassikute Tšaikovski ja Prokofjevi looming.