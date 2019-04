Eesti Festivaliorkester läheb Jaapanisse sõnumit viima

«Ja kuidas me kõlame veel peale kuuendat kontserti!» lausub Paavo Järvi, uhkusenoot hääles. On pühapäeva õhtu, just on lõppenud ovatsioonidega vastu võetud kontsert Estonias ning järgmisel hommikul stardib Eesti Festivaliorkester (EFO) Tallinnast Jaapani poole, et kaugel maal anda kuuel päeval kuus kontserti.