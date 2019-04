Aasta Jazzmuusiku tiitli pälvib Raul Sööt

Raul Sööt on saksofonist, pedagoog ja helilooja, kes on Eesti parimaid suurtele koosseisudele kirjutavaid heliloojaid. Ta on muusikat loonud Raul Sööt Deeper Soundile, Eesti Raadio Big Bandile, Estonian Dream Big Bandile, EBU Jazz Orchestra'le ja mitmetele teistele kollektiividele. Eesti Vabariik 100. sünnipäevale pühendatud kontserdil «9 hümni vabadusele» tuli esitusele tema ning Aleksander Paali ühislooming Estonian Dream Big Bandile ja orkestrile.