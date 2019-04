Eesti Draamateatris kõlab võru keel

«Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl» on rikas ja mitmekihiline näidend. See on ühekorraga ühe talupere lugu, ehe Võru keele ja maa lugu, möödunud sajandi alguse Eesti lugu ja Euroopa lugu – sel 1914. aasta põuasuvel, mil nad kõik pühiti maailmasõja tulisesse pöörisesse.