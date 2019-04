Nädala plaat. Kas Lõuna-Korea poistebänd on uus The Beatles?

Lõuna-Korea on väga sümpaatne maa. Sõbralikud inimesed, maitsev toit. Metropolid, ookeanis peegelduvad neoontuled. Kaunis loodus, põnev ajalugu. Kõik on omal kohal ja nii nagu peab, aga seda, et just sealt tuleb maailma kõige kuulsam boyband, mille värske album on ülivõimsalt esikohal nii USAs kui ka Ühendkuningriigis, poleks veel kümne aasta eest julgenud ennustada.