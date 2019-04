Vikerkaar loeb. Monoteism kui maailmalõpulise fanatismi seeme?

Žižek ja Peterson on ilmselt praegu tuntuimad „superstaarfilosoofid“. Nad oleks justkui eri rindejoontel – Žižek on aastaid olnud vasakpoolsete iidol, Peterson on pigem konservatiivne (ta nimetab ennast küll „klassikaliseks liberaaliks“). Ent debatil veetsid nad suure osa ajast üksteisega nõustudes. Nad on provokatiivsed, tabavad ajastu vaimu ja neil on kirglikud jüngrid. Kui Peterson käis Soomes esinemas, võis auditooriumist leida nii mõnegi Eesti mõtleja. Ent kui püüda tabada, mis on nende ideede iva, siis võib innukas lugeja sattuda kimbatusse.