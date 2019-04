Piret Bristol: kirjutamine on üksildane ala

Kui tsiteerida mu hilisemat mentorit ja sõpra Aivo Lõhmust, on tartlane olla aga tõepoolest raske elukutse. See tuli mulle intensiivselt meelde nüüd Tõnu Luige ärasaatmisel – küsisin endalt, miks ma Tartus olen, kui siia kunagi sai just Luige loengute pärast tuldud, ning kas peaksin nüüd näiteks Põhja-Eestisse tagasi minema.