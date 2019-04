Linnart Mäll Uku Masingu teel

Imelised on teadjate saatused. Nende akmee võib olla eri ajal. Kuidas me ülikoolis imetlesime mõnd tarka ja hea esinemisoskusega õppejõudu, kellest avalikkusel praegu enam suurt aimugi ei ole! Nende tipptund oli tollal. Linnart Mäll (1938–2010) on vastupidine näide. Minu ülikooliajal ja hiljemgi oli ta kitsa huvilisteringi jaoks Õpetaja suure algustähega, nüüd on saabumas tema üldrahvalik tunnustus. Ja miks? Konkreetne isiksus jääb põhjuse selgitamisel pisut tagaplaanile, asi on selles, et meil siiani peaaegu ainuvalitseva europotsentristliku mõttemaailma kõrvale tekib Aasia-tunnetus, just see, mida Õpetaja õpetas.