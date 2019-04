Superfilmi «Tasujad: Lõppmäng» ees on titaanlik ülesanne: võtta kokku väga paljude Marveli koomiksiuniversumis sebivate tegelaste ja tegevusliinide otsad. Ja neid on palju: esimeseks selle 21-osalise filmisaaga filmiks võib pidada «Raudmeest» (2008) ja nimetus «Tasuja» ilmub pealkirja esimest korda 2011. aastal. See tähendab, et vaataja sensoorsed organid külvatakse üle massiivse tulevärgiga ja finessidele pühendumine pole eriti võimalik.