Jah, just see plaan mul ongi. Kirjutada end kogukonnabändiks nimetavast ansamblist, mille pillide valikus uhkeldab muuhulgas otse Mooste Elohelü patrooni Ingrid Rüütli käest mulluselt Elohelü võistluskontserdilt eriauhinnana saadud väikekannel. «Must bass läks üle tee» on üks neist bändidest, kes on kokku tulnud just sellel festivalil esinemise eesmärgil ning otsustanud jääda edasi tegutsema.