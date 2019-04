Dokfilm Michael Jacksoni lapsepilastamistest jõudis Eestis ekraanile

Kui 1993. aastal hakati Michael Jacksoni süüdistama noorte poiste seksuaalses kuritarvitamises, uskusid vähesed, et popikuningas on selliseid asju ka päriselt teinud. Kaheosaline dokumentaalfilm uurib, kuidas toona 10-aastane James Safechuck ning 7-aastane Wade Robson said sõbraks Jacksoniga, kes kutsus mõlemat oma muinasjutulisse Neverlandi rantšosse. Poiste pered ei olnud mitme aasta vältel rantšoseinte vahel toimunust teadlikud. Praeguseks 30. eluaastatesse jõudnud Safechuck ja Robson räägivad eraldi intervjuudes detailselt, kuidas popstaar neid lapsepõlves seksuaalselt ära kasutas ning milliste keerukate tunnetega suutsid nad alles siis silmitsi seista, kui neil mõlemal oli endal sündinud poeg.

Tänavu jaanuaris mainekal Sundance’i filmifestivalil esimest korda avalikkuse ette jõudnud film murdis pika vaikuse seoses Michael Jacksoni pedofiiliasüüdistusega. Märtsis USA ja Suurbritannia telekanalites esilinastunud dokumentaal tõi kaasa avalikkuse šoki, mis tänaseks on päädinud Michael Jacksoni boikoteerimisega. Mitmel pool on maha võetud popstaari kujusid, raadiojaamad on lõpetanud tema lugude mängimise, moekunstnikud on eemaldanud müügilt Jackost inspireeritud rõivakollektsioonid ning legendaarne animasari «Simpsonid» võttis maha episoodi, kus Michael Jackson oma häälega osales.