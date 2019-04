Warner Bros hakkab Eestis suurfilmi väntama

Pole teada, mis filmiga on tegu, kes on selle režissöör ning kes mängivad peaosi. Allfilm otsib juba Eestist taustanäitlejaid. Hoiatatakse, et võttepäevad saavad olema pikad ning põnevad, taustanäitlejatele makstakse ka tasu. Vajatakse 18-70 aastaseid mehi ning naisi. Madis Tüür Allfilimist ütles, et vajatavate osaliste suurusjärk ulatub tuhandetesse. Kandideerimiseks palutakse saata e-kiri aaderssil casting@allfilm.ee.