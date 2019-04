Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas järgmised artistid ning päevade kaupa kava

Tänasest saab Viljandi pärimusmuusika festivali kodulehel tutvuda ka päevade kaupa ajakavaga. Enamik kontsertprogrammist on nüüdseks avalikustatud ja nii on kõigil huvilistel võimalik paremini otsustada, kas tulla juuli lõpus Viljandisse terveks festivaliks või mõneks üksikuks päevaks.

Festivali programmijuht Tarmo Noormaa sõnul tasub neljapäeval, 25. juulil kohal olla juba seetõttu, et Kirsimäel astub üles astub spetsiaalselt festivaliks kokku tulnud kooslus Lepaseree ja Reigo Ahven. «Terane silm märkab, et tegemist on sisuliselt meie festivali legendi, Vägilaste, koosseisuga, vanade sõpradega on aga liitunud tutvustamist mittevajav rütmivõlur Reigo Ahven,» räägib Noormaa. «Tema liitumine muudab bändi kõlapilti tunduvalt – soovitame kindlasti kuulama tulla».

Mari Kalkun on muusik, kes festivalil üles astunud nii solistina kui ansamblites. Sel aastal üllatab ta aga publikut, astudes laupäeval, 27. juulil Kaevumäel üles koos orkestriga. «Nimelt on Mari lugudele loonud seaded noor ja särav dirigent Rasmus Puur ning publiku ette jõuab see kõik koos VHK keelpilliorkestriga. Kahtlemata on tegu festivali kõrghetkega,» kommenteerib Noormaa.

Reedel ja pühapäeval Aidas esinev Drukmo Gyal Dakini on Tiibeti mantralaulik ja võimsast joogide sugupuust pärit jogiini. «Nii Tiibeti mantrad kui eesti regilaul on osa igipõlisest ellujäämisstrateegiast ning kannavad sarnaseid väärtusi,» selgitab Noormaa. «Ta on väga inspireeriv ka selle osas, kui praktilised võivad olla traditsioonilise kultuuri aspektid tänapäeval.»