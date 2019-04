Ilmus auhinnatud romaan abistatud enesetapust

Daniel Wisser (snd 1971 Klagenfurtis) on austria kirjanik ja muusik. Ta õppis Viini Ülikoolis germanistikat ning on kirjutanud lühijutte, luulet, laulusõnu ning romaane. Daniel Wisser on üks tänavuse Prima Vista kirjandusfestivali külalisi ning teda saab kuulama tulla 8. mail kell 22.00 Tartu vinoteegis Vein ja Vine ning 9. mail kell 16.30 Tartu Linnaraamatukogus.