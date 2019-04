Kris Moori näitus vaatleb argipäeva ja küsib «Kus ma olen»

Nii nagu tema kirjanduslikud vaatlusedki on ka lugude juurde kuuluvad fotod ümbritseva reaalsuse portreteeringud, kinnipüütud silmapilgud või vaikelud fotodes. Foto- ja lühilugude seeriat «Kus ma olen» iseloomustades on Kris Moor kirjutanud: «Enne magamaminekut tavatsen endalt ikka küsida: Kus ma olen? Mida ma teen siin maailmas? Küll siis tuleb hea uni...»

2008. aastal on ta koostöös Von Krahliga avaldanud tähelepanu pälvinud etendus-raamatu «Homefucking is killing prostitution». 2002. aastal ilmus temalt André Trinity pseudonüümi all jutukogu «Unenägude jumal». Viimane, nagu ka hiljem ilmunud jutustus «Tähtede seis», on aastatel 2003 ja 2004 pälvinud Stalkeri ulmeauhinna.