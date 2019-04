Prantsuse komöödia «Uju või upu» keskmes on viimasest veidi tagasihoidlikum veesporditrend – meeste kujundujumine. Filmi tuumiku moodustab grupp keskeakriisis mehi – südamlik kamp vennikesi, kes ühel hetkel märkavad, et sarm on kadumas, ent võidud võtmata. Pettumuse teraapiana püüavad härrased uputada mured helesinisesse basseinivette. Kellele naljakas, kellele totter, ent kindlasti pole ettevõtmine tavapärane.