Tartu Uues Teatris esietendub TÜVKA 12. lennu viimane diplomilavastus

Lavastaja Elar Vahter, kes enne teatrikooli astumist lõpetas ka Eesti Mereakadeemia, põimib laval oma kaks suurt armastust – teatri ja mere. See puhtalt inspiratsiooni pealt alguse saanud lavasusidee hõlmab endas Läti kirjanduse suurkuju ja esimene arvestatav realist Rudolfs Blaumanise, Franz Kafka, August Mälgi, Juhan Peegli ja Juhan Smuuli teoseid. Blaumanis kirjutas sada kakskümmend aastat tagasi novelli «Surma varjus», milles talvise kalapüügi ajal eraldub jäätükk ning grupp inimesi jääb merevangi. See on see hakatus ja lähtepunkt, kust trupp on edasi mõelnud. Nii füüsilise kui ka vaimse vangistuse ajalisusest ja suhtelisusest. Ning muidugi ka merest, karmist ja kaunist, mis mõnikord annab ja teinekord võtab.