Kumus avatakse Tommy Cashi ja Rick Owensi näitus

Tommy Cashi nägemus väljendub jõulises ja ootamatus, mitmevärviliselt teostatud pildikeeles. Sarnaste teemadega töötav Rick Owens on tuntud oma valdavalt monokroomse ja minimalistliku käekirja järgi, mis avaldub lisaks rõivastele ka mööblidisainis ja aksessuaarides. Näitus on lavastatud tervikinstallatsioonina, milles Tommy Cashi ja Rick Owensi soolopraktikad põimuvad ühiselt loodud ja mõlemat kunstnikku siduvates teostes.

Tommy Cash (1991) on Tallinnast pärit laia rahvusvahelise haardega räppar, kelle jõuline visuaalne keel on muutunud märgiliseks. Tuntud kui artist, kes vahetab sageli oma persona’t, liigub Tommy Cash eri registrite vahel ja taasloob pidevalt nii ennast kui ka teda iseloomustavat esteetikat. Näitus Kumu kunstimuuseumis on Tommy Cashi manifestatsioon visuaalkunstnikuna, tema varasematest muusikavideotest ja lavavisuaalidest tuntud pildikeel on siin realiseerunud uutes vormides – installatsioonis, skulptuuris, maalis. Kõik näitusel eksponeeritud teosed on uued ning loodud dialoogis näituse kuraatoriga.