Eesti Muusika Päevade avamine toimub Tallinna karmimail ristmikul

Avamise keskne fookus on festivali teemal – „Läbi laulude metsa“. Ühe kunstilise juhi ja helilooja Timo Steineri sõnul ümbritseb mets meid igal pool. Isegi linnas, keset liiklust ja kiirustamist. „Mets on muster. Hinge- ja olemise muster. Ses mõttes on mets igal pool. Ka seal, kus teda justkui olla ei saaks. Linna kõige karmimal ristmikul, mida kaubanduskeskuste, kino ja transpordisõlmede embuses läbivad tuhanded inimesed, tuhanded autod, mõtted, trammid, ootused, kärsitused, tüdimised...“ avab Steiner avamise kontserdi tausta.