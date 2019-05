Leonardo da Vinci – mees, kes mõtles käega

Leonardo da Vinci on tänapäeval pigem mälu-, mitte ajalootegelane. Võib isegi väita julgemalt, et Leonardo tähendus peitubki eeskätt tema postuumsetes tõlgendustes – selles universaalse geeniuse müütilises kuvandis, mida sajandeid on hoolega kujundatud. Paul Valéry taipas seda selgelt juba 1894. aastal, kui ta kirjutas Leonardo kohta: «Mis inimesest järele jääb, on unistused, mida me tema nimega seostame.»