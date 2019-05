Esitletakse uut eesti novellikogumikku

Lõikav satiir, muhe huumor, tõsipaatoslik elukaemus, elu pärast surma, seksuaalhälbed, kasside hingeelu, õnnelik lõpp – need on vaid mõned märksõnad vastilmunud «Eesti novell 2019» kogumikust. Kõige rohkem, nagu arvata võibki, on raamatus surma ja armastust, neid elu suurimaid müsteeriume. Ja maaelu. Sest me oleme ikkagi maarahvas, kes tunneb ennast ainult siis kindlalt, kui külmal talvel puud otsa ei saa.