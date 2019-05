Maalikunstnik Büttner ja graafik Rammul avasid ühisnäituse

Nalja on aegade hämarusest saati väljendatud piltidel väga erinevalt, nii vahedam-teravamalt kui ka subtiilsemalt. Nii on ka Ove Büttner leidnud igas maalis või seerias mitte-just-otsesõnu esitatud nalja, mille toob vaatajani kirgas ja elav värvivalik. Elavad on ka tema piltidel toimetavad tegelased, kelle näoilmed, poosid, aksessuaaride valik ja taust on mõneti nihkes klassikalise maalikaanoniga.

Neljal fantaasiamaalil kujutatud Merineitsi on kõige literatuursem ja samas kõige eksistentsialistlikum. Kunstnik on lisanud näitusele kirjandusliku teksti Merineitsi, mida iseloomustab barokne, värve ja pilte silme ette manav sõnakasutus.

«Jant alailma» iseloomustab ka Tiit Rammuli seekordsete visuaalide meeleolu. Kollaažilikel piltidel on paras segu ratsio- ja irratsionaalsusest. Kunstnik ise ütleb nii: «Õnneks on nö asjalikest kaadritest alati midagi välja jäänud. Nende kombineerimine ja töötlemine on omamoodi pingest vabastav protsess, pole vaja tõsiselt kellelegi meeldida. Piisab, et ise oled rahul.»