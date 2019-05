Prima Vista kirjandusfestival jõuab ka Saaremaale

«Orissaare on tuntuks saanud sellega, et siin laiutab keset jalgpallistaadionit 2015. aasta Euroopa puu, lisaks toimub siin ülipopp elustiilifestival I Land Sound,» rääkis Prima Vista festivali partnerlinna projektijuht Kaisa Ling. «Siit pärit seenelised on samuti üle Eesti kuulsaks saanud. Aga Orissaare ja selle lähiümbrusega on seotud mitmed olulised kirjandusinimesed ja -sündmused. Just nendele meie festivali programm keskendubki.»