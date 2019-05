Olev Muska esitleb Tallinnas kogumikplaati

Austraalias sündinud ja töötav Olev Muska on alates 1979. aastast muu loomingu seas salvestanud ka Eesti pärimusmuusikat, kasutades selleks elektroonilisi instrumente. Plaadifirma Frotee palus Muskal kokku koguda kõik tema Eesti-teemalised salvestused, mis eelnesid tema debüütalbumile «Old Estonian Waltzes», mis ilmus Austraalias 1985. aastal. Kogumikule «Laulik-elektroonik», alapealkirjaga «Explorations in Estonian Electronic Folk Music – The First Years, 1979–1983», on pandud tema varem avaldamata lindistused ja valitud palad tema haruldastelt helikandjatelt, kahelt kassetilt ja ühelt vinüülsinglilt.