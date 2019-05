Kas ema südant tunned sa

Kaheksaosaline telesari «The Act» on järjekordne tõestus, et sarjade kuldajastu jätkub ning et päriselu on vahel veidram kui mistahes väljamõeldis. Jubedal tõsilool põhinev «The Act» on meisterlikult läbitunnetatud karakteriuuring, mille taustal rullub järjest pinget kruvides lahti hämmastav lugu, mis paneb vaataja taluvuse proovile rohkem kui üks kord. Näitlejad, eriti ema kehastav Patricia Arquette ja Joey King tütre rollis, loovad mällusööbiva duo koos sellega kaasneva ambivalentsete tunnete paletiga. Kõik ei ole päris nii, nagu alguses paistab, ning väikseimadki detailid viivad vanakreeka tragöödia stiilis letaalse finaali poole.