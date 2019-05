Collegium Musicale esituses kõlab Peeter Vähi teose maailmaesiettekanne

«Collegium Musicalel on väga hea meel olla valitud nüüdismuusikafestivali ISCM World Music Days esinejate hulka. Kui ennekõike on meie eesmärk ja missioon eesti heliloomingu kõrgel tasemel esitamine, sh Tormis, Pärt, Tüür, Kõrvits jt, siis homme tuleb meie esituses ettekandele lisaks Eestile teoseid viiest riigist: Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik, Ungari, Lõuna-Korea, Rootsi. Maailmaesiettekandena kõlab kontserdil eesti helilooja Peeter Vähi teos «Siberian Trinity Mantra», mis on ühtlasi spetsiaalselt ka Collegium Musicalele selleks kontserdiks kirjutatud. Veelgi erilisemaks teeb selle teose ettekandmise asjaolu, et ka helilooja ise laulab-loeb teoses teksti kaasa. Teose esitamisel kasutame laulu taustal ka fonogrammi, kus on kasutatud materjali helilooja eelmisel aastal toimunud ekspeditsioonist,» rääkis Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav.

Kontserdil saab kuulda nii traditsioonilist neljahäälset koorimuusikat kui ka n-ö suuri mitmehäälseid orkestraalseid pannoosid, kus lauljad on justkui instrumentalistid. Kontserti iseloomustab ajastute, kultuuride ja usundite segunemine. «Tegemist on kaasaja muusikaga, kuhu on põimitud sisse ülivanasid rituaalseid helisid. Palju on loodusteemat ja mitmehäälsust, loodushääli, sh fonogrammis on ka näiteks pikne,» rääkis Üksvärav. «Kontsert algab üsna askeetlikult ja vaoshoitult, lääneeuroopaliku kristliku muusikaga, mis on kirjutatud psalmi tekstidele. Kontserdi nimiteos «Kasutud loitsud» on teatraalne lugu, milles on justkui püütud tuua tänapäeva vanad loitsud, mida võidi kasutada ligi 10 000 aastat tagasi. Teos «Pula, Pula» on Lõuna-Aafrikast ja see lugu on täiesti äratuntavalt Aafrika muusika. Kontserdil on aga ka näiteks beatbox’i elemente, nõidumist ja väljamõeldud keelt.»