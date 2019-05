Elisa ja ERR hakkavad koos alternatiivajaloolist telesarja tegema

Neljapäeval tutvustas Elisa oma teleteenuse tulevikuplaane, mille kandvaks osaks on klientidele eksklusiivse sisu pakkumine. Koostöös ERR-ga jõuab augustis Elisa Elamuse klientideni uus kuueosaline dokumentaalsari «Üle noatera». Sarja autor on Rasmus Kagge, režissöör Indrek Simm.

FOTO: Elisa Eesti

Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu sõnas, et on au koos ERRiga alustada Elisa Eesti originaaltoodangu projekti. «Selleks, et pakkuda oma klientidele parimat kogemust ja uudset sisu, oleme teinud otsuse panustada Elisa omatoodangusse. «Üle noatera» on esimene pääsuke, mis juhib sisse Elisa pikema sihi eristuda turul mitte vaid suurepärase kasutuskogemuse, vaid ka eristuva ja põneva sisu poolest. ERR-ga koos toodetud mõtlemapanev doksari kõnetab kindlasti igaühte meist ja on tugevaks stardipauguks Elisa omatoodangule.»

«Ajaloo kulgu võivad vahel pöörata väikesed asjad. Miks paljudest erinevatest tõenäosustest rakendus just see üks? Milline oleks olevik, kui käiku oleks läinud teine või kolmas tõenäosus? Need küsimused pakuvad alati huvi ning käivitavad inimeste fantaasiad. ETV ja Elisa toovad veel sel aastal vaatajateni valiku Eesti lähiajaloos toimunud sündmustest, mis oleks teistsuguse arengustsenaariumi puhul muutnud meie olevikku. Koostöös valmiv kuueosaline dokumentaalfiktsioon «Üle noatera» tuletab vaatajale meelde kuue erineva sündmuse tagamaad ja loob kõikide nende puhul alternatiivse ajaloo. Me nihutame mõtlemise piire ja anname vaatajale võimaluse hinnata, kuidas meil on läinud,» ütles ERR-i päevakajaliste saadete toimetuse peatoimetaja Peep Kala.

«Üle noatera» esimene osa vaatab seda, mis oleks juhtunud siis, kui Narva oleks 1993. aasta referendumi käigus hääletanud Venemaaga liitumise poolt. Sama teemat käsitles ka möödunud aastat dokumentaafilm «Rodeo», mis rääkis Mart Laari esimesest valistusest. Veel plaanib sari käsitleda 2007. aasta Pronksiööd ja sellega seotud Venemaa küberrünnakut ning 1982. aastat, kui Bernie Ecclestone’i ettevõttel kaaluti Piritale F1 ringraja rajamist. «Üle noatera» on augustis vaadatav Elisa teleteenuse vahendusel ning hiljem ka ERRis.

Lisaks kodumaistele tippsarjadele on Elisa Elamuse valikus alates neljapäevast vaadatavad ka Elisa Soome emafirma toodetud rahvusvahelised hittsarjad «Kuulid», «Ivalo» ja Taska Filmiga kaastootmises valminud ning sel aastal maineka Nordisk Film & TV Fondi parima stsenaariumi auhinna võitnud verivärske põnevussari «Kõik patud».

«Ivalo», rahvusvahelise nimega «Artic Circle» toimub külmal ja lumisel Lapimaal. Ühe vene piiri lähedal asuva majakese keldrist leitakse orjana peetud vene prostituut, kes nagu, selgub võib olla eriti nakkava ja letaalse viiruse kandja. Krimidraama «Kõik patud» on vormistatud klassikaliselt sünges Nordic Noir võtmes. Naisdetektiiv uurib mõrvu, mis toimuvad taas väikeses Põhja-Soome linnakeses ja ekstra huvitavaks teeb selle ultrakonservatiivse religioosse kogukonna teema.