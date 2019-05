Loits avaldas uue loo

«Ved Buens Ende ainukeseks jäänud täispikk album «Written in Waters» (1995) oli üks olulisemaid muusikalisi tõukejõude Loitsu sünni juures. Põlevate kirikute valguses hakkas Norrast paistma ka veidi teistlaadi, veidramat black-metalit. In The Woods, Fleurety, Ulver ja loomulikult Ved Buens Ende. Loitsu tänane kummardus ongi ehk üldisemalt kõigile eelmainitud bändidele.« selgitas Loitsu liider Lembetu.