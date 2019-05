Avatakse kaasaegse arhitektuurifoto näitus

«Linnageomeetria» on visuaalne tõlgendus tänapäevasest arhitektuurist iseõppinud fotograafi objektiivi läbi. See on pidevalt täienev ja arenev projekt, mida Andrés Gallardo Albajar alustas üle 4 aasta tagasi Tallinnas, kus ta ka praegu elab. Projekti eesmärgiks on uurida kaasaegset arhitektuuri ja seda, kuidas me tänapäeval oma linnadega suhestume.