Ühiskonna- ja moraalikriitikat 200 aasta tagant

Eesti raamatupoodide annotatsioonides liigitatakse „Öised valvused“ õuduskirjanduse hulka, ent see määratlus on pigem eksitav. Teoses on üleloomulikke elemente, ent traditsiooniliselt mõistetakse õuduskirjanduse all siiski midagi muud. Raamatu esmailmumise aeg langes küll gooti (õudus)kirjanduse haripunkti, ent tolle žanriga ei ole siin palju pistmist. Ka levinud tavatähenduse järgi (õudus kui miski, mis tekitab kõhedust, hirmu ja vastikust) ei ole see täpne. Žanriliselt võiks rääkida ehk fragmentaarsest moraalikriitilisest romaanist.