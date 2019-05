Professeur, hindajana diferentseeritum, võtab arvesse muidki asju ning igaüht nendest väärtustab ta punktide arvuga, mis liidetakse lõpetuseks koguhulgaks. Nii saab teoks mitmekesisus, meile õige harjumatu: kõik kirjatööd koguvad eri arvu punkte ning need reastatakse aritmeetilise järjepidevusega, kõige paremaks osutub see ja kõige halvemaks too.