Vikerkaar loeb. Me vajame uusi Madis Kõivu lugemisi

Ütlen kohe välja, mis teeb minu jaoks Luule Epneri „Mängitud maailmad“ ennekõike oluliseks: see on raamat, mis võtab analüüsida Madis Kõivu loomeilma. Ma ei teagi, kas on praegu eesti mõtte- ja kirjandusloos olulisemat teemat kui Kõivu kirjapärandi uurimine. Viie aasta eest surnud Kõiv on tõenäoliselt üks kõige originaalsemaid vaime, kes on Eestis sündinud, ja tema loomingu lõimimine meie kultuuri (või jah – ka maailma viimine) on üks määratu ettevõtmine, mis on alles algusfaasis.