Kirg, muusika ja pühendumine: 70 aastat esimesest džässifestivalist Eestis

Jazzkaarele oli tänavune ümmargune kolmekümnes toimumiskord, millele on valju muusikaga juba piisavalt tähelepanu tõmmatud. Pidustuste varju on jäänud aga teinegi kaunilt ümmargune tähtpäev, mille kohta võib väita, et ilma selle sündmuseta ei oleks Jazzkaart.