Prima Vistale tuleb saksa kirjanik Ralf Rothmann

Rothmann on andekas ja tunnustatud kirjanik, kes on alati säilitanud distantsi peavoolukirjandusega. Näiteks ei lubanud end seada kandidaadiks saksa raamatuauhinnale. Ta arvab, et kirjaniku jaoks on kõige olulisemad elukogemus ja empaatiavõime. Rothmann julgeb öelda, et kirjandus võiks inimesi kõige paremas mõttes liigutada ja rõõmustada. «Kirjutamine on minu jaoks õnn, õnne võimalus. Muide, nagu ka lugemine,» on ta öelnud.