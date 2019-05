Vastu panna pole mõtet

Olin ausalt öeldes juba leppinud, et osavõtuteatri trend lähebki Eestist mööda. Mõningaid sähvatusi on muidugi olnud (näiteks Labürintteatriühenduse G9 ja Cabaret Rhizome’i lavastused), aga needki liiga harvad, et meie teatripildile kestvamat mõju avaldada. Ja nüüd siis mõne nädala sees lausa kaks lavastust, mis tõepoolest huvituvad etendajate ja publiku vahelisest suhtest ning on ka kunstisündmused: Ruslan Stepanovi ja Artjom Astrovi «Performance STL-is» ning kadrinoormetsa «mobiilsed definitsioonid» Tartu Uues Teatris.