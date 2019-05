Vene Teater korraldab teatrikülastajate konverentsi

Filipp Loss, kes on Vene Teatri kunstilise juhina töötanud kaks aastat, tõdeb, et käes on õige aeg teha tema siinsest tööst esimesi kokkuvõtteid ning kuulata ka teatrikülastajate arvamusi. Teatrijuhti kinnitab: «Konverentsil on oodatud kaasa rääkima kõik – teatrisõbrad, teatrikriitikud, ajakirjanikud jt. Teatrikülastajate konverents – see on eelkõige avatud vestlusring, kus on võimalik arvamust avaldada igaühel, kellele läheb korda Vene Teater ja selle tulevik. Kutsume osalema kõiki teatrihuvilisi.»