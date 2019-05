Tartus avatakse Heikki Leisi isikunäitus.

Leisi ülevaatenäituse põhirõhk on küll uutel teostel, kuid esitatakse ka tagasivaade varasemale loomingule. Tartus viimati kümme aastat tagasi näidatud joonistuste sari «Igapäevased peegeldused» koosneb hüperrealistlikest eesti kultuuriinimeste portreedest ning kujutab neid tegemas peegli ees igapäevaseid rituaale. Kunstniku uue sarja «AVIVA» teosed väljuvad aga osaliselt raamidest ja moodustavad väikeseid installatsioone. Tegemist on realistliku joonistuse ja reaalsuse vahelise mänguga.

Kunstnik lisab: ««AVIVA» on eluring oma kõigis avaldumisvormides. Aviva on palindroom; sõna, mis liigub mõlemas suunas. A viva kui «surnuist üle» ladina keeles; elusa suunas, vastupidises suunas. Pealtnäha vaikivad pildid püüdlevad elu poole, valgusesse. Hetk tardub ja ajast saab vaid üleliigne konstruktsioon, mille kammitsaid me enam ei vaja.»

Heikki Leis (snd 1973) on lõpetanud Tartu Kunstikooli ning tegutseb alates aastast 2000 vabakutselise kunstnikuna. Ta on peamiselt tuntud läbi oma hüperrealistlikke joonistuste, mida on ohtralt avaldatud nii Eesti kui välismaa ajakirjanduses. Leis on avaldanud kaks autori fotosid koondavat raamatut «Afterlife» (2017) ja «Eesti meister» (2018). Tema eelmine näitus Tartu Kunstimajas toimus 2013. aastal.