Kolmapäeval algav Prima Vista kirjandusfestival kulmineerub 24-tunnise loomemaratoniga

«Meie festival on kuueteistkümne aastaga kasvanud kogu linna ja kõiki loomingulisi valdkondi haaravaks kultuurisündmuseks,» rääkis Prima Vista programmijuht Marja Unt. «Selleaastase festivali teema andis meile tingliku raami, mille sisse mahutada nii huumorit, absurdi, satiiri kui traagikat, ehk kõike seda, millega igapäevaelus kokku puutume.»

Prima Vista festivali avamine toimub kolmapäeval, 8. mail kell 14 TÜ raamatukogu suures konverentsisaalis. Avamisürituse on lavastanud Kaija M. Kalvet teatrist Must Kast ja seal astuvad üles mitmed festivali külalised.

8.-9. mail toimub Tartus raekoja platsil suur raamatulaat, kus on kohal ligi 30 kirjastust. Pargiraamatukogu ootab külastajaid 9. mail alates kella 10.45-st ning õhtul kell 19 saab seal näha teatri Must Kast lavastust «Toomas Kalli kevaded», mis on saanud inspiratsiooni Kalli «Kevade»-teemalistest paroodiatekstidest.